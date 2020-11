Artiklen: Solbakken kritiserer FCK: Jeg mistede et lille livsværk

Halvanden måned efter fyringen taler Ståle Solbakken for første gang ud om afskedigelsen i FC København.

Den tidligere FC København-manager Ståle Solbakken taler for første gang ud efter sin fyring i hovedstadsklubben.

Nordmanden fortæller til TV3 Sport, at han er uenig i ledelsens begrundelse for fyringen for halvanden måned siden.

- Det, der gør mig emotionel i det her, det er ikke, at jeg blev fyret. Det er en del af gamet.

- Det der gør ondt, det er, at jeg mistede et lille livsværk, siger Ståle Solbakken i en video på TV3 Sports hjemmeside.

Mens ordene falder er han grådkvalt og tydelig berørt af situationen.

I forbindelse med fyringen udtalte Parken-formand Bo Rygaard på et pressemøde 10. oktober, at årsagen til fyringen var, at der i hele 2020 ikke var leveret tilfredsstillende resultater.

Solbakken deltog ikke i pressemødet, men Rygaard afviste, at der var nogen konflikt mellem ledelsen og den fyrede manager.

Noget tyder på, at Ståle Solbakken ser anderledes på sagen.

- Jeg må få lov til at fortælle min version, fordi de fortæller en version, som, jeg mener, ikke er sand.

- De fortæller på vegne af mig, da vi blev enige om noget helt andet, det er ikke respektfuldt, siger han.

For snart tre uger siden overtog Jess Thorup ansvaret i FCK, efter at U19-træner Hjalte Bo Nørregaard i en overgang trådte til som midlertidig løsning.