Solbakken forventer tålmodighedsprøve i skæbnekamp

Selv om manageren regner med et spilstyrende FCK-hold, påpeger han samtidig, at det ikke er let at åbne Sheriffs meget kompakte forsvar, der kun har indkasseret to mål i fem gruppekampe.

Ståle Solbakken forventer, at hans FCK-mandskab skal være dominerende, når Sheriff Tiraspol fra Moldova torsdag aften gæster København i den sidste kamp i Europa Leagues gruppespil.

- De er stærke defensivt i den forstand, at de aldrig går i panik. De har en femmandsbagkæde, som er robust.

- Det bliver svært at trænge igennem deres forsvar, men jeg tror, at vi i perioder vil gøre det og styre spillet. Vi skal have gode gennembrudsafleveringer, så vi kan sætte hinanden op til store chancer.

- Det bliver nok en tålmodighedsprøve, siger Ståle Solbakken.

Kampen er afgørende for begge hold. Sheriff går videre med uafgjort og en sejr, mens FCK sandsynligvis går videre med en etmålssejr og med sikkerhed med en tomålssejr.

Københavnerne kommer til at jagte sejren med en offensiv tilgang, lover Ståle Solbakken.

- Vi kommer til at angribe fra start, men vi kommer ikke til at gøre det hovedløst, for de har gode kontraspillere oppe foran, og de har lavet mange mål.

- Det kan vise sig, at vi skal lave to mål, så vi kan ikke bare stå og vente på dem. Forhåbentlig får vi sat et tryk på dem, siger Solbakken.

Det endte 0-0 i den første kamp mellem holdene 28. september i Moldova. Foruden den kamp har Solbakken set Sheriff på video, og han har blandt andet set dem slå Lokomotiv Moskva på udebane.

Solbakken har derfor et øje på holdets hurtige frontløbere Jairo da Silva og Ziguy Badibanga.

- De har en spændende angrebsduo med to meget bevægelige spillere i form af nummer ti og nummer 39. Det er gode spillere, som vi skal være opmærksomme på, siger Solbakken.

Sheriff fører gruppen før kampen med ni point. Lokomotiv Moskva er nummer to med otte point, mens FCK har seks. FC Zlín skraber bunden med to point.