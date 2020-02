Solbakken forventer lige duel hjemme mod Celtic

Det siger han på et pressemøde onsdag, hvor han også hæfter sig ved, at Celtic kommer med flere betydende kampe i benene, hvilket han anser som en skotsk fordel.

FC Københavns manager, Ståle Solbakken, forventer, at torsdagens Europa League 16.-delsfinale hjemme mod Celtic bliver et tæt opgør, der kan falde ud til begge sider.

- Det er 50-50 på vores hjemmebane. Hvis man kigger på Celtics seneste ni-ti kampe efter deres nederlag til Rangers FC i ligaen, så har de vist stor styrke og stabilitet.

- De har haft meget få ændringer i deres startopstillinger, og deres 3-5-2-formation har virkelig virket godt for dem. De har fundet en anden rytme end os, for vi har spillet testkampe, og så havde vi en rigtig dårlig anden halvleg i Esbjerg i fredags, siger Ståle Solbakken.

Han indikerer, at Celtic er en smal favorit til den samlede sejr, og at FC Københavns chance ligger i at få et godt resultat på hjemmebane.

- I en enkelt kamp kan alting ske, som vi har vist mange gange. Hvis vi får et godt resultat med til returkampen, så kan alt ske, for så stor er forskellen heller ikke på holdene.

- Jeg vil i hvert fald blive skuffet, hvis vi ikke kommer til at dominere med bolden i perioder i kampen i morgen (torsdag, red.), siger Solbakken.

FC Københavns anfører, Carlos Zeca, er mere optimistisk end sin manager. Grækeren forventer, at FCK har lige så god mulighed for at avancere som Celtic, selv om skotterne ser stærke ud.

- Samlet set mener jeg, det er 50-50.

- Vi ser meget frem til kampen, for det er den slags kampe, man altid gerne vil spille. Det bliver meget svært, og Celtic vil give os problemer, for de har stærke spillere med erfaring, siger Zeca.