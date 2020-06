Solbakken forventer Dame N'Doye ude resten af sæsonen

Således regner træner Ståle Solbakken med, at senegaleseren er færdig for sæsonen.

- Ja, alt andet vil være meget positivt. N'Doye har ikke været udendørs, siden coronakrisen startede, så han er et stykke fra, siger Solbakken efter søndagens sejr hjemme mod Randers.

Sæsonen er ellers blevet forlænget langt ind i sommeren som følge af den lange coronapause, men dette til trods ser N'Doye ikke ud til at blive klar til det kommende mesterskabsspil, hvor FCK skal spille ti kampe.

Dermed kan den 35-årige angriber i princippet have spillet sin sidste kamp for FCK, da han har kontraktudløb efter sæsonen, men søndag bidrog Solbakken ikke med nyt med hensyn til en eventuel forlængelse.

Til gengæld er der lysere udsigter for at få unge Jonas Wind klar. Han blev langtidsskadet kort inde i sæsonen og blev sat tilbage, da han for et par uger siden nærmede sig comeback.

- Jonas er tilbage om 14 dage, tror jeg. Så kan han begynde at bevæge sig, hvis ikke der kommer mere bøvl, siger Solbakken.

FCK vandt søndag med 2-1 over Randers. Den forsvarende mester ligger dog ni point efter førerholdet, FC Midtjylland, inden slutspillet.