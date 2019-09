Solbakken er tilfreds efter sindssygt transfervindue

Ståle Solbakken havde regnet med et forholdsvist roligt transfervindue, men skader til Dame N'Doye og Jonas Wind samt et ufrivilligt salg af Robert Skov tvang FCK-træneren på markedet efter angribere.

- Jeg er meget tilfreds set i lyset af alt det, vi har været igennem, og den situation vi var i. I den ideelle verden ledte vi mest efter en, der kunne spille mellem kæderne, siger FCK-manageren.

Nicklas Bendtner er ikke lige den type. Alligevel skrev FC København kontrakt med den tidligere landsholdsangriber på transfervinduets sidste dag.

Bendtner var helt ude i kulden i de sidste mange måneder i Rosenborg, og Solbakken sagde for blot et par uger siden, at Bendtner ikke var nogen løsning for FCK trods problemerne med skader blandt angriberne.

Alligevel endte det altså med en FCK-kontrakt til Nicklas Bendtner. I første omgang for fire måneder.

Solbakken fortæller, at han igennem lang tid har været meget i kontakt med Bendtner, og nu har han set ham i aktion et par dage og er positivt overrasket over angriberens fysiske forfatning.

- Jeg har set ham i værre form end nu, og vi starter på et højere niveau, end vi havde frygtet, fortalte Ståle Solbakken.

Nicklas Bendtner har forsøgt at holde sig i form på egen hånd, men han er med på, at han har stadig har en hel del hårdt arbejde foran sig.

- Det er heldigt, at jeg kun er 31 og har en masse år i mig endnu. Jeg glæder mig til at vise mig frem. Jeg har holdt mig i form og denne landskampspause er en god mulighed for at komme i rigtig god form, siger Bendtner.

FC København har også hentet angriberen Michael Santos fra Malaga.