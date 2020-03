Solbakken efter blamage: Forfærdeligt og grusomt

Faktisk rangerer han den som en af de værste kampe, han nogensinde har set sit hold præstere.

- Jeg kan ikke sige andet end, at det var en af de mest energiforladte og kraftløse FCK-præstationer, jeg har set i løbet af begge mine perioder. Det lægger jeg ikke skjul på. Det var helt forfærdeligt og grusomt at se på, siger Solbakken og tilføjer:

- Det så allerede rigtig galt ud efter seks-syv minutter. Vi fik en okay start, og det så ud til, at vi ville klare den. Det var helt på bunden af det, man troede, var muligt.

AC Horsens' midterforsvarer Alexander Ludwig scorede til 1-0 for gæsterne efter 81 minutter i kølvandet på et hjørnespark. Netop den måde at lukke mål ind på har FCK prøvet før, og det frustrerer FCK-manageren.

- Vi lukkede en dødbold ind mod Esbjerg, Silkeborg og i dag (søndag, red.). Det er modstanderens største mulighed mod os.

- I slutningen fik de frispark på frispark, så varselslamperne begyndte at lyse. De havde også en stor chance, før de scorede.

I AC Horsens-lejren er glæden til at spore hos manager Bo Henriksen.

- For os er det den største præstation i sæsonen. Uden sammenligning, siger han og forklarer om vigtigheden af de tre point:

- Den her kamp var vigtig på alle parametre. Vi viste os selv, at vi godt kan være med, og det er lige meget, hvem vi møder. Hvis vi er godt organiseret og står godt, så tør vi at have bolden, og det er den afgørende del.