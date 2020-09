Solbakken advarer mod kompakt og defensivt polsk hold

Men i Europa går det bedre efter en kneben og hårdt tilkæmpet 2-1-sejr ude over IFK Göteborg i den første opgave i Europa League.

Med to nederlag i træk i Superligaen er FC København kommet særdeles skidt i gang i den hjemlige turnering.

Nu venter polske Piast Gliwice torsdag aften i Parken i tredje runde af Europa League-kvalifikationen

FCK-træner Ståle Solbakken er trods den blandede sæsonstart i godt humør ved onsdagens træning på Frederiksberg. Han ved godt, hvad der er på spil.

- Vi har et kæmpe pres på os i begge turneringer. Det har vi stort set altid. Og det havde vi haft, uanset om vi havde vundet de to kampe i Superligaen.

- Det er en "make or break"-kamp for os. Vi får ikke en ny chance. Og sådan er det på denne tid af året, siger Solbakken.

Nordmanden har som vanligt analyseret torsdagens modstander, som er placeret på sidstepladsen med blot et enkelt point i den bedste polske fodboldrække.

Til gengæld har Piast-mandskabet slået hviderussiske Dinamo Minsk og østrigske Hartberg i Europa.

- Det er et hold, som har spillet fire meget tætte kampe i Polen, men tabt tre af dem og spillet 0-0 i den sidste.

- De har vundet i Minsk og slået et østrigsk hold ud, så de har præsteret godt i Europa. Men de har haft svært ved at score i den polske liga.

- Jeg regner med, at vi møder et kompakt defensivt hold, som er svært at bryde ned, siger Solbakken.

FCK har i de seneste kampe begået nogle defensive fejl i både 1-2-nederlaget til Brøndby i søndags samt i sejren over IFK Göteborg. De fejl vil han have rettet mod polakkerne.

- Det er kunsten ikke at lave de fejl, vi begik mod IFK og Brøndby, som gjorde, at modstanderne kunne slå til på kontra og score, advarer Solbakken.

I bagkæden må FCK fortsat undvære venstrebacken Nicolai Boilesen, mens stopperen Andreas Bjelland stod over onsdagens træning og meldes tvivlsom til kampen.

- Bjelland kæmper lidt, men alle de andre er klar. Boilesen trænger dog til nogle flere træninger, hvor han er smertefri, inden han kan træne fuldt med, siger Solbakken.

FCK's kamp mod Piast Gliwice spilles torsdag klokken 20 uden tilskuere i Parken.