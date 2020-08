Solbakken: Vi skal turde presse Manchester United

Hvis FC København skal have en chance for at slå Manchester United i Europa League-kvartfinalen mandag aften, skal københavnerne undgå bare at stå og parere Uniteds angreb.

- Man vinder ikke, hvis man bare har et defensivt mindset. Vi skal have en plan for, hvad vi gør med og uden bolden. Der vil være perioder, hvor vi ikke vil have bolden så meget, men der vil også være perioder, hvor vi skal turde at have den mere.

- Jeg har set hold få klø af Manchester United efter coronapausen, og det er der en risiko for, at vi får. Men rammer vi vores niveau, har vi en mulighed. Det er én kamp, der er ingen tilskuere, og det er meget varmt, så der er nogle faktorer, som kan spille ind, siger Ståle Solbakken.

Europa League afgøres ved et Final 8-stævne i Tyskland, og derfor spilles der ikke returkampe.

Tilbage i 2006 vandt FCK med 1-0 over mandagens modstander i en Champions League-gruppespilskamp. Solbakken drømmer om en gentagelse, men det kræver, at alle FCK'ere rammer topformen.

- Vi skal være perfekte for en gentagelse (af 1-0-sejren, red.). Vi skal tage de to eller tre chancer, vi får i en kamp som den her. Chancerne er ikke store, men det er en fordel for os, at det kun er over 90 minutter og ikke 180 minutter, siger Ståle Solbakken.

Han påpeger, at Manchester United har set stærke ud i de seneste måneder. Holdet har kun tabt en gang i de seneste 23 betydende kampe.

Solbakken tilskriver sin landsmand Ole Gunnar Solskjær en stor del af æren for Uniteds gode form. Solskjær har fået United til at spille som i de gode perioder under klubbens mest vindende manager, Alex Ferguson.

- Efter coronapausen er det et offensivt farligere hold, som vi var vant til at se under ledelse af Alex Ferguson, som var Ole Gunnar Solskjærs største mentor som træner.

- Solskjær har bygget et mere kollektivt angreb, og Manchester United er et stærkt kontrahold, men de er også i stand til at åbne dybe forsvar nu med Bruno Fernandes som playmaker, samtidig med de har fart med Anthony Martial og Marcus Rashford, siger Ståle Solbakken.

Solbakken og Solskjær har tidligere spillet på Norges landshold sammen, og trænerne er løbende i kontakt med hinanden.

På pressemødet blev Solbakken spurgt, hvem der er den bedste træner af de to - Solbakken med sine mange titler eller Solskjær som ansat i den største klub. Det blev et solidarisk svar.

- Jeg ved ikke, hvem der er den bedste træner af os, men jeg ved, at han er i spidsen for en af de største klubber i verden, så lige nu er det svært at sammenligne os.

- Men selv som Liverpool-fan er jeg stolt af, at vi nordmænd har en træner i en af de største klubber i verden, og han har vist sin autoritet i en stor klub, siger Solbakken.

FCK må se bort fra skadede Michael Santos, Ragnar Sigurdsson, Nicolaj Thomsen og Viktor Fischer til kvartfinalen.