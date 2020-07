Solbakken: Vi må selv bringe os ud af denne situation

FCK-træner Ståle Solbakken vil omvendt redde noget af sæsonen med en sejr over AGF og holde rivalen bag sig.

- Vi har selv bragt os i denne situation, og derfor må vi selvfølgelig også selv bringe os ud af den. Det kræver naturligvis, at vi præsterer over samtlige 90 minutter og ikke kun i perioder af kampene.

- Det handler om resultater i FCK og ikke kun gode perioder i kampene, så derfor skal vi sikre os den andenplads ved at starte med at vinde på søndag over AGF, siger Solbakken til klubbens hjemmeside.

FCK møder op med fem kampe uden sejr i bagagen, og tre af dem er tilmed tabt - heraf en af dem mod netop AGF.

- Det gode ved fodbold er, at der altid er en ny kamp rundt om hjørnet, hvor man kan levere bedre, og jeg kan faktisk mærke på spillerne, at de glæder sig til en bedre præstation.

- Nerve, spænding og tænding kan vi glæde os til på søndag, lover FCK-træneren.

I den seneste kamp spillede FCK 0-0 hjemme mod Brøndby, og forinden tabte københavnerne til AGF samt hele to gange til FC Midtjylland, som har snuppet guldet.

- Når vi har analyseret de seneste par kampe, synes jeg, vi har domineret de fleste af de kampe, vi har spillet med undtagelse af kampen mod Brøndby.

- Men vi mangler at sætte det sammen over hele kampen, og så skal vi blive farlige på den sidste tredjedel af banen, påpeger Solbakken.

FCK har kun scoret tre gange i de sidste fem kampe.

- Hvis ikke vi har power og fysikken til det, skal vi sørge for at kunne spille hurtigere og dermed skabe chancer på den måde.

- Det arbejder vi naturligvis med på træningsbanen, og jeg har set en ærgerrig trup, som knokler for at forbedre de ting, som vi mangler.

- Så jeg forventer, at vi er stærkere på søndag mod et stærkt og meget direkte spillende AGF-hold, siger Solbakken.

FCK's kamp mod AGF spilles søndag klokken 20.