Solbakken: Vi inviterede til fest uden selv at deltage

Normalt er der jubel og glæde, når et dansk hold går videre fra et europæisk gruppespil.

Trods nederlaget endte FCK alligevel på andenpladsen, og det var nok til at gå videre til næste års 16.-delsfinaler.

Nederlaget fyldte dog meget hos FCK-spillerne og cheftræner Ståle Solbakken trods det videre avancement.

- Ja, jeg blev sur, siger Solbakken.

- Jeg sagde tillykke til spillerne i omklædningsrummet med et tonefald, der egentlig ikke lød som et tillykke. Jeg er meget skuffet over præstationen.

- Jeg synes, at vi inviterede til en fest, som vi ikke klarede at deltage i, siger Solbakken.

FCK-træneren understreger, at spillerne knoklede for det, men de havde bare ikke den offensive kvalitet, der skulle til.

- Det var så lidt overskudsagtigt, og der var ingen power. Det var ikke godt, sukker Solbakken.

Nordmanden mener, at kun den centrale midtbanespiller Rasmus Falk viste offensiv styrke.

- Vi leverede en svag offensiv kamp. Mange gjorde det godt defensivt, men kun Rasmus Falk havde temposkift, opfindsomhed og tryghed med bolden.

- Alle de andre lavede for mange tekniske fejl, når vi ellers var i position til noget farligt. Det var under det niveau, vi kunne forlange, siger Solbakken.

FCK kunne være røget ud af Europa, hvis Dynamo Kiev havde taget en favoritsejr hjemme mod Lugano, der på forhånd havde udspillet sin rolle i gruppen.

Solbakken vil dog ikke anerkende, at FCK blev hjulpet af schweizerne til at gå videre.

- Det er jo ikke hjælp, når vi ser på det over seks kampe. Jeg havde ikke troet, at de skulle tage point fra Kiev, men det handler ikke om hjælp fra Lugano.

- Det handler om, at vi over seks kampe tog point nok til at gå videre, fastslår Solbakken.

Det videre avancement er uanset torsdagens nederlag en succeshistorie for FCK, påpeger han.

- Når vi har lagt skuffelsen til side, så betyder det noget for selvforståelsen, at vi skal spille i Europa efter jul. Det er vigtigt for os. Vi har noget at glæde os til i februar, hvor vi starter hjemme, siger Solbakken.

Først skal årets sidste kamp spilles, når FCK på mandag tager imod OB i Superligaen. Lige nu halter FCK syv point efter FC Midtjylland, der længe har ligget på ligaens førsteplads.

- Jeg er meget bekymret for mandagens kamp. Banen er rigtig tung. Vi må lave en sidste kraftanstrengelse. Det har meget at sige, om vi ligger fem, syv eller ti point efter FCM.

- Vi har alt at spille for, og vi må gøre alt for at vinde over OB, siger Solbakken.

Han glæder sig dog over, at FCK efter torsdagens europæiske opgave har en ekstra dags hvile i forhold til de andre gange, hvor holdet typisk har spillet søndag i stedet for mandag.

- Det er første gang, vi har fået en lille gave fra det legendariske programudvalg, for vi får faktisk en ekstra fridag.

- De kan ikke have været helt ædru i den sidste planlægning. Det gik vores vej til slut, det må være julefrokosten, siger Solbakken og slutter af med et smil.