Solbakken: Vi går ned i løn for at stå stærkere efter krise

Trænerne og spillerne i FC København er gået med til at gå 20 procent ned i løn for at stå stærkere efter coronakrisen.

Fælles fra de to lyder det på københavnerklubbens hjemmeside:

- Vi gør det her, fordi vi gerne vil være solidariske med resten af klubben og organisationen.

- Vi har en masse kolleger, der er hjemsendt lige nu og andre kolleger, der arbejder hårdt for at holde hjulene i gang under vanskelige forhold.

- Vores mål med lønnedgangen er at sikre, at FCK står stærkest muligt som organisation efter coronakrisen.

Det er ikke længe siden, at Parken Sport & Entertainment, selskabet bag FCK, sendte en fondsbørsmeddelelse, hvor forventningerne blev suspenderet på ubestemt tid under coronakrisen.

Nu bliver lønudgifterne reduceret.

- Det er vores bidrag til at hjælpe alle i klubben bedst muligt og sende et signal om, at vi er i samme båd, og vi skal alle hjælpe klubben bedst muligt, lyder det fra Solbakken og Lange.