Solbakken: Tv-billederne af Eriksens kollaps var meget voldsomme

FCK's tidligere cheftræner Ståle Solbakken var omgående klar over, at der var hændt Christian Eriksens noget alvorligt, da den danske fodboldspiller pludseligt kollapsede i lørdagens EM-kamp mod Finland og kort tid efter fik hjertemassage på banen.

- Jeg var med det samme klar over, at det her var alvorligt, siger Solbakken, der i 2001 selv blev ramt af et hjertestop under træning i FCK og derefter besluttede at indstille karrieren som spiller.

Samme overvejelser vil Eriksen måske gøre sig, siger Solbakken i et interview med norsk TV 2 via videolink fra København.

- Der er frygtelig mange spørgsmål, han skal stille sig selv. "Hvad kan jeg gøre, og hvad kan jeg ikke gøre, og hvad med fodboldkarrieren?," siger Solbakken, der var rystet over hændelsen.

- Tv-billederne var nok det mest voldsomme, siger han og roser samtidig den hurtige indgriben fra læger og andre omkring landsholdet.

- Det virkede meget professionelt. Dommeren reagerede omgående, og lægehjælpen virkede super professionel.

Eriksen blev på en båre bragt ud til en ambulance og kørt på Rigshospitalet. Senere meddelte DBU, at den danske midtbanestjernes tilstand var stabil, og at han var vågen.

- Han skal selvfølgelig sunde sig. Han ligger trygt og godt hos eksperterne på Rigshospitalet. Først kommer der en fase, hvor han er lettet og sætter umådeligt pris på livet. Jeg ved, at han har små børn, men han er også på toppen af sin karriere, og han skal nu gennem nogle svære faser, siger Solbakken.

Nordmanden vil dog ikke sammenligne hændelsen i Parken med sin egen situation i 2001. Solbakken var 33 år og valgte at følge lægers råd om at lægger støvlerne på hylden.

- Det skal siges, at både med hensyn til alder og kvalitet er der en del forskel på fodboldspillerne Solbakken og Eriksen. Jeg tror, at han er så stærk fysisk og psykisk, at han hurtigt kommer gennem den første bearbejdningsfase, siger han.

- Så skal han spørge sig selv, er jeg fortsat fodboldspiller, eller skal jeg ændre på mit liv?