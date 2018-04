Solbakken: Moden Viktor Fischer har sat farve på FCK

- Han har gjort det, vi håbede, han ville gøre. Han har sat lidt farve på FCK. Både på og uden for banen.

- Og han er faktisk også meget moden taktisk. Den del har været bedre end frygtet, siger FCK-manager Ståle Solbakken om sin profil.

Seks mål og syv assist har 23-årige Fischer leveret i 12 kampe for FCK i foråret.

Fischer er glad for sine præstationer, men offensivspillerens primære fokus er på holdets ve og vel.

- Jeg vil hellere lægge vægt på, hvor fedt det er at være en del af et FCK-hold, der bygger op og hele tiden tager skridt i den rigtige retning. Det er trods alt det, jeg er kommet til klubben for, siger Fischer og fortsætter:

- Jeg nyder at være i FCK, og jeg kæmper hele tiden for at hæve overliggeren for mig selv og dermed også for holdet. Men jeg har ikke lyst til at sige, at jeg er bedre end noget eller nogen.

- Vi gør det godt som hold, og så kigger vi fremad mod næste kamp, hvor vi skal løfte niveauet endnu mere.

Horsens tabte sin fjerde af fem kampe i mesterskabsspillet, men statistisk var holdet bedre med, end resultatet antyder.

Derfor er Horsens-træner Bo Henriksen også delvist tilfreds.

- Vi vandt hjørnesparksstatistikken 7-1, og vi havde flere afslutninger end dem. De statistikker havde jeg gerne taget på forhånd.

- Overordnet set kom vi frem til de chancer, vi kunne have håbet på, og vi lykkedes på rigtigt mange parametre. Derfor er det også irriterende at tabe 4-1.

- Men vi blev straffet på tre omstillinger, og så scorede de på deres eneste hjørnespark, hvilket jo er utilgiveligt.