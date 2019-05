Solbakken: Kun noget ekstraordinært kan lokke mig væk

Tilbud fra for eksempel hollandske eller belgiske topklubber er ikke interessante for mestertræneren. Det siger Solbakken, efter at han mandag har underskrevet en kontraktforlængelse til sommeren 2023 med FCK.

Der skal et jobtilbud fra en stor klub i en af Europas fem største ligaer til at lokke manager Ståle Solbakken væk fra FC København.

- Jeg har haft diskussionen med Bo Rygaard (Parkens bestyrelsesformand, red.) mange gange. Han ved, at jeg har sagt nej til større penge i en større klub i et større land, og at der skal noget ekstraordinært til at lokke mig væk fra FCK. Hvis der kommer noget ekstraordinært, så sætter vi os ned og ser på det.

- Hvis jeg skal noget andet nu, så skal det være et topprojekt i en topliga. Jeg har fået tilbud fra lignende lande, hvor jeg skal vinde den hjemlige liga og kvalificere mig til Champions League eller Europa League. Det er lande, som ikke er langt fra os.

- Der har også været tilbud fra "kokoslande" i fodboldsammenhæng, hvor man kun rejser til, hvis man skal have noget i lønposen eller er på vej på pension. Jeg tror, at jeg havde fået problemer med mine politiske overbevisninger, hvis jeg skulle arbejde i de lande, siger Ståle Solbakken.

I sæsonen 2016/17 førte han FCK til et suverænt mesterskab, og holdet formåede samtidig at blive nummer tre i Champions League-gruppespillet og komme til ottendedelsfinalen i Europa League, hvor klubben tabte knebent til Ajax.

Dengang fik han kun et enkelt tilbud fra en stor liga, hvilket han ser som en indikation på, at hans navn tog skade af særligt det mislykkede ophold i FC Köln i 2011/12 og i mindre grad af det korte ophold i Wolverhampton sæsonen efter.

- Jeg fik en masse tilbud efter 2016/17, men jeg fik kun et svagt tilbud fra en elendig og dårlig bundesligaklub, der ikke havde forudsætningerne for, at jeg kunne gøre noget. Jeg fik kun det ene tilbud fra en miniklub i de fem store ligaer, siger Solbakken.

Hans privatliv har spillet ind på forhandlingerne om en ny kontrakt. Solbakkens familie bor aktuelt i Norge, men det er planen, at hans kone og datteren Ida flytter til København i den nærmeste fremtid.

En anden løsning på de familieære udfordringer havde været selv at flytte til Norge, men det havde næppe gjort ham lykkeligere, siger en jokende Ståle Solbakken.

- Hvis jeg har et job, jeg ikke trives med, og jeg skal gå rundt derhjemme, så fører det nok til en hurtigere skilsmisse end at bo i to forskellige lande, siger Solbakken.

Han slår også fast, at det norske landstrænerjob ikke længere er aktuelt for ham. Han vil gerne bruge sin energi og være på træningsbanen oftere, end man er som landstræner.

- Nu er det ikke interessant for mig at være landstræner. Jeg føler ikke, at det er mig, siger Solbakken, der inden skiftet til FC Köln ellers havde indgået en aftale med Det Norske Fodboldforbund.

Selv om alt altså peger i retning af, at Solbakken har en lang fremtid i København, er han ikke afvisende over for, at han en dag kommer til at træne en anden klub.

- Jeg skal passe på med, hvad jeg siger. Da jeg begyndte at træne Ham-Kam i 2003, sagde jeg til en lokalavis, at jeg ikke skulle være træner, efter jeg blev 50 år. Det har min kone i hvert fald hængt sig op i.

- Jeg skal ikke sætte en ny slutdato. Det kan sagtens ske, at FCK bliver min sidste klub, men det er ikke definitivt, siger den 51-årige nordmand.