Solbakken: Har været et låst og svært transfervindue

FCK-manager Ståle Solbakken vil gerne have afsat backerne Guillermo Varela og Bryan Oviedo samt midtbanespilleren Nicolaj Thomsen.

FC København ønsker fortsat at trimme truppen, som er blevet forøget med ankomsten af Peter Ankersen og Mathias "Zanka" Jørgensen.

- Markedet har gjort, vi stadig arbejder på, at Oviedo og Varela kan finde nogle klubber, men det bliver jo sværere og sværere, for nu er der færre markeder åbne.

- Men der er dog heller ikke så længe, til vintertransfervinduet åbner, siger Solbakken til klubbens hjemmeside.

Transfervinduet i de fleste europæiske ligaer lukkede mandag midnat, men der er stadig flere ligaer, der fortsat kan handle spillere.

I januar åbner det næste transfervindue, og her vil FCK igen forsøge at slippe af med nogle af de mange lønkroner i form af spillere, der kommer til at sidde meget på bænken eller tribunen.

- Summa summarum har vi arbejdet budgettet en del procenter ned.

- Og med to-tre afgange mere - det er planerne, at Thomsen, Oviedo og Varela skal videre, forhåbentlig allerede i januar - så har vi reduceret ret kraftigt, siger Solbakken.

Nordmanden forklarer, at coronakrisen har gjort det langt vanskeligere at sælge spillere denne gang.

- Det har været et meget låst og svært transfervindue, hvor der er mange flere udlån, og hvor lønningerne er faldet i en del ligaer. Der er færre store overgangssummer, så det er sværere at lave handler på den normale måde.

- Det har gjort, at nogle spillere fritstilles, men der er mange på markedet, der gerne vil skifte, men som måske har højere løn, hvor de kommer fra.

- De vil gerne spille fodbold, men de vil også gerne have, at lønnen følger med, så det er en svær kombination, siger Solbakken.

Omvendt har coronakrisen også hjulpet på muligheden for at hente spillere som Peter Ankersen.

- Han var villig til at gå på kompromis med lønnen, så det blev muligt for os, og det tror jeg ikke, det havde været uden coronasituationen, siger Solbakken.