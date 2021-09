Erling Haaland jubler, efter at han har gjort det til 5-1 for Norge mod Gibraltar tirsdag.

Solbakken: Haaland er det vildeste i norsk fodbold nogensinde

Efter 27 minutter i kampen mod Gibraltar tirsdag aften scorede Erling Haaland sit landsholdsmål nummer ti for Norge.

Den 21-årige angrebsstjerne er nu den yngste norske spiller nogensinde, som har nået et tocifret antal mål. Ovenikøbet er det sket i blot 15 kampe.

Den statistik er landstræner Ståle Solbakken mildest talt godt tilfreds med.

- Erling er det vildeste, vi har set i norsk fodbold. Og jeg ser ingen grund til, at det skal stoppe, siger Ståle Solbakken til den norske avis VG efter kampen.

- Man skal ikke begynde at tale om en fyr, der er født i 2000, i et historisk perspektiv, men der er ikke noget, der tyder på, at han ikke allerede har passeret - eller kommer til at passere - alle andre, tilføjer landstræneren.

Dortmund-angriberens tiende mål i den norske landsholdstrøje kommer to år og 15 kampe efter hans debut på landsholdet.

Med sine 21 år og 48 dage er han den yngste norske herrespiller i landsholdets 113 år lange historie, som når de ti mål, skriver VG.

- Jeg scorer ikke nok mål, men jeg begynder at nærme mig et mål i snit (per landskamp, red.). Jeg burde have flere mål end kampe, siger en selvkritisk og ambitiøs Haaland til norsk TV 2 ifølge VG.

I 5-1-sejren over Gibraltar i VM-kvalifikationen i Norge tirsdag aften blev Erling Haaland tredobbelt målscorer, da han gjorde det til både 2-0, 3-0 og 5-1.

Norge og Holland har begge 13 point i toppen af tabellen i gruppe G. De to nationer mødes i en potentiel direkte duel om VM-billetten i sidste spillerunde i november.