Solbakken: FCK skal få bronze for dansk fodbolds skyld

Dansk fodbold vil i højere grad have gavn af, at FC København får mulighed for at spille europæisk fodbold til næste sæson, frem for at bronzerivalerne fra FC Nordsjælland gør det.

Det er meldingen fra FCK-træner Ståle Solbakken, efter hans hold mandag tog et stort skridt mod bronzemedaljerne, da det på hjemmebane vandt 2-1 over netop FC Nordsjælland i Alka Superligaen.