Solbakken: FCK har brug for en type som Ankersen

Efter FCK's 3-0-sejr torsdag aften hjemme over polske Piast Gliwice i tredje runde i Europa League-kvalifikationen var Peter Ankersen et tema.

Og FCK-træner Ståle Solbakken afviste ikke rygtet. Tværtimod gjorde han ikke det store for at dysse det ned.

- Klog af skade regner jeg ikke med noget. Det må vi vente og se, siger Solbakken.

Nordmanden erkender, at der mangler kvalitet på FCK-holdet i øjeblikket, og at truppen godt kunne trænge til at blive styrket.

- Vi har brug for at få større sammenhængskraft på holdet. Vi gør alt, hvad vi kan for det. Vi skal blive endnu bedre taktisk, vi har gjort ting for at få en stærkere fysik, og vi arbejder meget med det mentale.

- Og vi arbejder videre med trupsammensætningen. Så ja, det kan være. Jeg siger ikke, det er Ankersen, men typer som ham kan hjælpe os, siger Solbakken.

I forvejen råder FCK over Guillermo Varela og Karlo Bartolec, som på skift har spillet pladsen som højre back i denne sæson.

30-årige Peter Ankersen har spillet 175 kampe for FCK og scoret 9 mål fra sommeren 2015 til sommeren 2019.

I Genoa spillede den tidligere Esbjerg-back 19 kampe i den forgangne sæson.

FCK skal på søndag møde Vejle på udebane i tredje spillerunde i Superligaen. FCK har tabt de to første kampe i sæsonen til OB og Brøndby.