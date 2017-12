Solbakken: Europæisk avancement kan ikke redde efteråret

Men selv et europæisk avancement kan ikke redde helhedsindtrykket af et skuffende efterår for de forsvarende danmarksmestre, der er i superligasammenhæng er spillet ud af topstriden.

FC København kan torsdag gå videre til knockoutfasen i Europa League, hvis holdet besejrer Sheriff Tiraspol fra Moldova med to mål på hjemmebane i Telia Parken. En etmålssejr kan også vise at være nok.

Det siger FCK's manager, Ståle Solbakken, på et pressemøde forud for torsdagens kamp.

- Helhedsindtrykket af efteråret vil ikke blive rykket det store af, at vi går videre, men overskrifterne bliver mere markante, hvis vi ryger ud, end hvis vi går videre. Det er vi helt klar over. Det er måske fortjent, that's life, siger Ståle Solbakken.

- Før vi gik ind i puljen, så havde vi en fornemmelse af, at den her kamp kunne være den afgørende. Nu er vi kommet dertil i Europa, hvor vi er kommet til en såkaldt finale.

I tilfælde af uafgjort i gruppens anden kamp mellem FC Zlín og Lokomotiv Moskva skal FCK vinde med mere end et mål for at gå videre - eller en etmålssejr på 4-3 og op efter.

- I anden halvleg kommer vi til at have et øje på deres kamp, siger Solbakken.

Senest tabte FCK med 1-3 hjemme til FC Nordsjælland i søndags, og Ståle Solbakken medgiver, at flere af spillerne er mærket af en vanskelig efterårssæson.

- Der er mange spillere, som er hårdt ramt. De spillere, som er hårdest ramt, er de spillere, som er kommet direkte ind i en modgangsbølge, som er meget svær.

- Jeg tror, det tager hårdere på dem end de spillere, som har været her i to år, vundet fire titler på to år og har spillet Champions League og på mange måder har en masse positive FCK-oplevelser.

- Jeg ser mange berørte spillere, og det viser, at det betyder noget for dem. Hvis de ikke havde haft behov for en ekstra samtale eller en ekstra videoseance om taktik, havde det været mere alarmerende, siger Solbakken.

Han pointerer, at der ikke har været tegn på et kollektivt sammenbrud på noget tidspunkt i modgangsperioden.

- Ingen har givet skylden til hinanden. Kulturen har været rigtig stærk, og det skal de nye spillere også have store ære for.

- Nogle har behov for at besøge Johan Fallby (FCK's sportspsykolog, red.), men de fleste har mest behov for følelsen af, at vi kan vinde sammen. Det kan de ikke lære på en sofa hos Johan Fallby, siger Solbakken.

Torsdagens kamp begynder klokken 19 i Telia Parken.