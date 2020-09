Solbakken: Det blev meget uroligt mod polakkerne

Tværtimod kunne polakkerne med mere skarphed have skabt spænding om resultatet torsdag aften i Parken.

Men sådan var FC Københavns 3-0-sejr over Piast Gliwice i tredje runde af Europa League-kvalifikationen ikke.

En 3-0-sejr plejer ofte at indikere en overbevisende og sikker sejr.

Det var analysen fra FCK-træner Ståle Solbakken, som i perioder af kampen og især i slutfasen så en sløset defensiv.

- Jeg er egentlig ok tilfreds. Men det så ud som om, at spillerne troede, det kom af sig selv. Og udskiftningerne gjorde, at det blev meget uroligt.

- De satte to hovedstødsstærke spillere ind, så de havde tre stærke spillere i boksen, som de forsøgte at lave tidlige indlæg ind til. Det skabte nogle gode chancer til dem, siger Solbakken.

FCK gik med sejren videre til den afgørende playoffrunde om at komme i Europa Leagues gruppespil.

- Vi gik lidt og ventede på slutfløjtet, så de sidste 25 minutter var unødvendige. Det var ikke godt, det skal vi gøre bedre.

- For vi havde så meget boldbesiddelse i hele kampen, at vi ikke skal gå så meget ned, siger Solbakken.

FCK-anfører Carlos Zeca hæfter sig ved avancementet og kigger allerede frem mod søndagens udekamp mod Vejle i Superligaen.

Efter to FCK-nederlag til at indlede superligasæsonen kræver Zeca tre point i Vejle.

- Sejre betyder meget, og vi kunne kun gå videre med en sejr over Piast. Det giver os mere selvtillid før de næste kampe. Vi har en svær kamp søndag igen, og vi skal blive bedre end mod Piast.

- Vi skal fortsætte med den samme mentalitet, så er jeg sikker på, at tingene vil ændre sig for os, siger Zeca.

Piast-træner Tomasz Fornalik lykønskede efter nederlaget FCK med avancementet.

- Vi mødte en meget erfaren modstander i Europa League. Vi kan være tilfredse med nogle perioder af kampen, men vi er skuffede over resultatet, konstaterer Fornalik.