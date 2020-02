Solbakken: Celtic-kamp er mere end bare bonus

Derfor er torsdagens returkamp mod Celtic i Europa Leagues 16.-delsfinaler mere end bare en bonuskamp i en sæson, hvor FCK snart skal til at finde melodien i Superligaen, hvis målsætningen om at forsvare DM-titlen skal indfris.

FC København har allerede indfriet klubbens målsætning om at kvalificere sig til et europæisk gruppespil, men den europæiske mission rækker længere end det.

Det siger Ståle Solbakken på et pressemøde onsdag aften, inden FCK's træning på Celtic Park.

- Vi ser det ikke kampen mod Celtic som en bonus, det er en mulighed.

- Vi er glade for, hvad vi har opnået i Europa i denne sæson og været igennem kvalifikationen og gruppespillet, men lige nu tænker vi på at komme endnu et skridt videre. Vi tænker ikke på superligakampen på søndag, vi tænker på kampen mod Celtic, siger Solbakken.

Han medgiver dog, at FCK er bagud på point efter at have spillet 1-1 i Parken i sidste uge.

- Oddsene er på Celtics side efter deres udebanemål. Det er åbenlyst, og vi følte selv det samme, da vi spillede 1-1 mod Røde Stjerne i Beograd (i Champions League-kvalifikationen, red.).

- Men vi har scoret stort set i alle vores udekampe i denne sæson. Ikke mange mål, men mål. Selv hvis Celtic scorer, så skal vi bare score det næste mål, siger Solbakken.

Han mener, at FCK har en historik for at præstere, når det er påkrævet. Det gør ham fortrøstningsfuld før torsdagens kamp.

- Jeg tror, at vi kan gå videre, selv om vi har haft en svær sæson med mange skader på alle positioner. Alligevel har vi gjort vores europæiske kampe meget lige - for eksempel på udebane i en svær kamp mod Dynamo Kiev (1-1, red.), siger Solbakken.

- Vi har en kultur i klubben, hvor det ikke handler om at spille godt uden resultater. Det hjælper ikke noget at spille godt, men tabe, tabe og tabe. Vi spiller kun for at vinde, og den kultur er i klubben, siger nordmanden.

Midtbanespillerne Jens Stage mener, at FCK kan forbedre chancerne for avancement ved at præstere på samme måde som i anden halvleg af den første kamp mellem holdene.

- I første halvleg følte jeg ikke, at vi troede helt så meget på os selv. Det gjorde vi i anden halvleg, og den var bedre. Jeg ved ikke hvorfor, men vi fik mere selvtillid, siger Stage.

Torsdagens kamp begynder klokken 21 dansk tid.