Søvnige russere åbner Danmarks VM-pulje med storsejr

Rusland var dog en halvleg om at vågne op, men da stormagten skruede tempoet i vejret, blev det tydeligt, at de undertippede nordafrikanere ikke er blevet bedre siden VM for to år siden.

Det tunesiske hold, der som altid er centreret om 60-minutters-spilleren Mouna Chebbah, laver for mange tekniske fejl og ser ikke ud til at have fysik til at spille en hel kamp for fuld damp.

Chebbah, med en fortid i Team Esbjerg og Viborg, er fortsat Tunesiens eneste spiller med indlysende klasse, og det var let for russerne at begrænse hendes udfoldelsesmuligheder i en kamp, der aldrig blev spændende.

Efter et kvarter var russerne foran med 8-2, og den flyvende start så ud til at lulle østeuropæerne i søvn, så resten af halvlegen blev en noget tempofattig og småkedelig forestilling, som sluttede 14-9.

Trænerveteranen Yevgeni Trefilov forsøgte at brøle liv i sit mandskab i en timeout, men først i anden halvleg skabte russerne et markant forspring.

Storfavoritterne begyndte endelig at straffe modstandernes fejl med lynende kontrastød, og da der manglede 20 minutter, begyndte tuneserne for alvor at hive efter vejret.

På ingen tid lavede Rusland seks mål på stribe og bragte sig på 26-13, og en tunesisk timeout hjalp ingenting.

13 forskellige russere kom på måltavlen undervejs mod den sikre sejr, der gav holdet de første to point i en pulje, hvor de er blandt favoritterne.

Senere spiller Japan mod Brasilien, mens Danmark og Montenegro lukker lørdagens program klokken 20.30.