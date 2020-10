Søren Kragh styrter i jagten på at vinde klassiker igen

Kort efter berettede Team Sunweb, at han var udgået af løbet, men minutter senere korrigerede holdet med oplysningen om, at han alligevel fortsatte i løbet.

Da havde han dog allerede tabt flere minutter til de forreste.

Søren Kragh var regnet blandt de største favoritter til at vinde løbet, og på forhånd havde han da også selv annonceret, at han kom for at vinde løbet for anden gang i karrieren.

Team Sunweb har dog også et andet dansk vinderbud i skikkelse af Casper Pedersen.