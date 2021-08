Søren Kragh mærker fremgang og håber på VM-udtagelse

- Ugen her har givet mig motivation, i forhold til at min form er blevet bedre hen over ugen. Om to uger skal jeg køre Benelux Tour, hvor jeg har et stort mål om at gøre det godt - også i klassementet.

- Jeg tager hjem og prøver at arbejde endnu hårdere og forberede mig frem mod det. Forhåbentlig bliver jeg også udtaget til VM. Det håber jeg meget på, siger han.

På den afgørende 3. etape fra Tønder til Vejle tog han initiativ og fik sammen med Mads Pedersen og Mike Teunissen hul til favoritten Remco Evenepoel, der var kørt forkert i et sving.

Men med hjælp fra holdkammeraterne på Quick-Step kom belgieren tilbage for derefter at stikke af fra Kragh og de andre. Kragh tabte mere end tre minutter den dag.

På lørdagens enkeltstart vandt Evenepoel med et enkelt sekund ned til Kragh.

Det blev til en sjetteplads i det samlede klassement for Søren Kragh Andersen, som kom til løbet med en ambition om en topplacering.

- Selvfølgelig er jeg ikke tilfreds. Sådan har det lidt været hele året. Sidste år var det bedste i hele min karriere, så selvfølgelig forsøger man at gøre det bedre eller lige så godt.

- Men det er svært at gøre det bedre, end jeg gjorde sidste år. I år har været en lille skuffelse, og det samme har PostNord Danmark Rundt, siger han.

Sæsonen er blandt andet blevet spoleret af, at han fik hjernerystelse og måtte udgå af Tour de France.

- Sådan er sport, og jeg prøver at vende den rundt og blive ved med at kæmpe, lyder det fra DSM-rytteren.

Benelux Tour, der tidligere gik under navnene Eneco Tour og BinckBank Tour, køres fra 30. august til 5. september, mens linjeløbet ved VM køres 26. september i Flandern i Belgien.

Søren Kragh har deltaget ved VM to gange i både enkeltstart og linjeløb.