Søren Kragh kører Danmark Rundt med lave forventninger

Alligevel tager DSM-danskeren lave forventninger med til løbet efter en sæson, der både har budt på uheld og utilfredsstillende resultater.

- Selvfølgelig har det været skuffende. Jeg er ikke super tilfreds med min sæson indtil videre, så jeg prøver at arbejde hårdt for at gøre det godt i Danmark Rundt og bagefter Benelux Tour og nogle semiklassikere, jeg skal køre senere på sæsonen, siger han.

26-årige Kragh vandt i 2020 to etaper i Tour de France, men formåede ikke at gentage bedriften i år. I stedet blev det til et exit efter 13. etape, hvor han styrtede voldsomt og fik hjernerystelse.

- Jeg kom egentlig ret godt og hurtigt over det. En uge efter styrtet var jeg tilbage på cyklen og har været på cyklen siden. Så jeg synes egentlig, at det er gået fint nok. Jeg har fået trænet lidt og prøver at bygge formen op igen.

- Det er lidt usikkert at sige, hvor jeg står henne lige nu for at være helt ærlig. Jeg skal lige se, hvordan niveauet er i Danmark Rundt. Om jeg er godt kørende, eller om jeg skal prøve at komme igennem og hjælpe holdet, siger han.

Kragh har deltaget i PostNord Danmark Rundt fire gange. Tre gange har han fuldført løbet med en samlet 31.-plads som bedste resultat.

I et skarpt felt med flere prominente navne må det belgiske stortalent Remco Evenepoel i år regnes som en af de største favoritter til sejren.

Men spørger man bookmakerne, er Kragh også i gruppen af forhåndsfavoritter.

- Jeg ved ikke, hvordan mine muligheder er. Jeg griber det an dag for dag, og jeg kommer til at gå ind til det med lave forventninger for at være helt ærlig.

- For at køre med om sejren i Danmark Rundt i år, skal du virkelig være god. Der kommer mange stærke ryttere, siger han.

PostNord Danmark Rundt køres fra tirsdag til lørdag. Det er 30. gang, at løbet afvikles.