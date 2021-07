Søren Kragh er klar til etapejagt på høje tinder

Lørdag byder på årets første rigtige bjergetape i Tour de France. Man må formode, at klassementfolkene kommer til at holde øje med hinanden, og det kan give lykkeriddere chancen.

Han er ikke udpræget bjergrytter, men det kommer ikke til at stoppe ham fra at forsøge sig med udbrudstogter.

- Det behøver ikke at være de etaper, som passer mig allerbedst, hvor jeg forsøger mig. Jeg tror bare, at jeg skal være klar, hvis jeg kan se, at udbruddet kommer til at køre på etapen, siger han.

- Hvis jeg føler mig godt tilpas og ikke er fuldstændig smadret, så tror jeg bare, at jeg skal gribe chancen, selv om det på papiret ikke er den bedste etape for mig.

Sidste år hentede DSM-danskeren to flotte etapesejre i Touren. Ifølge ham selv lærte han, at det gavnede ham formmæssigt at komme ud og presse sig selv hårdt.

Det sikrede ham den form, som gav så stor succes, og det har givet ham selvtilliden til at prøve sig selv af i diverse terræner.

- I sidste ende skal du have hovedet, og hvis du tror meget på dig selv og er kølig selv i de store bjerge, og hvis du gør det smart, så kan meget lade sig gøre. Selv for typer som mig, siger han.

Lørdag skal rytterne tilbagelægge godt 150 kilometer med fem bjerge - de tre sidste i kategori-1.

Søndag hedder menuen 145 kilometer, igen med fem stigninger. De to er i kategori-2, to er i kategori-1 og en enkelt er uden for kategori.