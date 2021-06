Søren Kragh er klar til at give fuld gas på enkeltstart

Det betyder, at han kan holde fast i sin plan om at køre efter et flot resultat på enkeltstaterne, hvor den første af to i årets løb køres onsdag.

- Jeg er super motiveret til de to dage. Jeg har sat kryds i kalenderen ved de to dage og håber at gøre det godt, siger han.

Efter nogle år med relativt få enkeltstartskilometer på ruten har tourarrangøren i år lagt to forholdsvis lange enkeltstarter ind.

- Det er jeg glad for. Det er også en af de discipliner, jeg fokuserer mere på. Det er to enkeltstarter, som umiddelbart passer mig godt, lyder vurderingen fra den 26-årige fynbo.

Anderledes forholder det sig for landsmanden Mikkel Bjerg, der debuterer i Tour de France for UAE.

Han er med udelukkende for at hjælpe sidste års vinder, Tadej Pogacar, frem mod et titelforsvar, men inden Touren håbede han på, at han kunne få grønt lys til at trykke gaspedalen i bund på i hvert fald onsdagens enkeltstart.

De ambitioner har et styrt på 1. etape dæmpet en del.

- Enkeltstarterne kommer i anden række. Jeg kan godt mærke, at min krop ikke er helt, som den plejer at være, men hvis jeg har det ok, så prøver jeg at give den et skud, siger han.

Mikkel Bjerg er tidligere tredobbelt verdensmester i enkeltstart for U23-ryttere, men meget tyder på, at hans evner ud i den disciplin ikke kommer til at træde frem onsdag.