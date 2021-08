Søren Kjeldsen spiller sig frem i feltet i Tjekkiet

Dagen bød på fem birdies, og fordi Kjeldsen holdt sig fra at lave bogeys, nåede han klubhuset i fem slag under par. Samlet ligger han nu i syv slag under par.

Det er tre slag dårligere end svenske Sebastian Söderberg, der efter anden runde ligger alene i spidsen af turneringen i ti slag under par.

Nicolai Højgaard var bedste dansker på førstedagen torsdag, hvor han kom rundt på banen i fire slag under par. Fredag gik han de 18 huller i ét slag under par og er nu på en delt 12.-plads.

Benjamin Poke, som er turneringens tredje dansker, gik fredagens runde i et enkelt slag under par, og det bragte ham op på en placering som nummer 63. Det var lige nøjagtig nok til at klare cuttet til weekendens finalerunder.

Der er lige knap 7,5 millioner kroner i den samlede præmiepulje i den tjekkiske turnering, som afsluttes søndag.