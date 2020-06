Sønderjyskes pokalhelt ærgrer sig over finale i Esbjerg

Det siger angriberen, efter at han onsdag aften sparkede Sønderjyske i klubbens første pokalfinale, da han scorede det afgørende mål i 2-1-sejren over AC Horsens i det 89. minut.

Det ærgrer Sønderjyske-matchvinder Anders K. Jacobsen, at pokalfinalen skal spilles på Blue Water Arena i Esbjerg i år frem for i Parken.

Pokalfinalen blev placeret i Esbjerg, før der blev truffet en beslutning om at udskyde EM-slutrunden til 2021.

- Personligt synes jeg, at finalen hører til i Telia Parken, fordi det er vores nationalstadion.

- Men uanset hvad skal det blive en festdag for os, så vi kan tage pokalen med hjem og fejre det i Haderslev, siger Anders K. Jacobsen.

Grundet coronarestriktioner bliver der formentlig ikke fyldt på tribunerne, som der normalt er til en pokalfinale.

Men til onsdagens semifinalesejr var der blevet plads til små 300 Sønderjyske-fans på lægterne, og dem vil Jacobsen meget gerne have med til pokalfinalen 1. juli.

- Det var væsentligt bedre end at spille for tomme tribuner, og selvfølgelig håber vi, at vi kan få endnu flere med til finalen, siger han.

Onsdagens anden Sønderjyske-målscorer, Julius Eskesen, er slet ikke i tvivl om, at spillerne nok skal være tændte i finalen, selv om det bliver i en klassisk finalekulisse.

- Tændingen skal helt klart nok være der, men det er da ærgerligt, at vi ikke får den rigtige pokalfinaleoplevelse med, siger Eskesen.

Det er Sønderjyskes første pokalfinale i historien, og på trods af omstændighederne er han sikker på, at den vil være historisk på sin egen måde.

- Ligesom alle andre pokalfinaler er jeg sikker på, at den alligevel nok skal blive husket for noget særligt, siger Eskesen.