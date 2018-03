Sønderjyskes Marcel Rømer overrasket over rødt kort

Det var ifølge hovedpersonen selv en advarsel, der slet ikke skulle være uddelt.

- Jeg blev noget overrasket over, at der i første omgang blev dømt et frispark. Jeg synes, at jeg ramte ham på den rigtige side, siger Marcel Rømer.

- Det var noget uforståeligt, at han fløjtede, men at han dernæst valgte at uddele det andet gule kort til mig, blev jeg ret chokeret over.

Marcel Rømer ser kendelsen som en klar dommerfejl.

- Jeg håber, at man vælger at tage det op. Hvis man ikke skal gøre det i sådan en situation, så ved jeg ikke, hvornår man ellers skal.

Lyngby havde et par nærgående forsøg efter udvisningen, men det lykkedes altså cheftræner Claus Nørgaards Sønderjyske-mandskab at køre sejren hjem. Til stor glæde for den udviste Rømer.

- Jeg er glad for, at drengene fightede den hjem. Mine holdkammerater kom i en sværere situation ved at være en mand i undertal, men jeg er meget, meget tilfreds med sejren, siger Rømer.

Med sejren over Lyngby bevarer sønderjyderne et spinkelt håb om at ende i mesterskabsspillet. Men det håb kan være slukket senere søndag.

Sønderjyske møder FC Midtjylland på udebane i sidste kamp i grundspillet.