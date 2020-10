Sønderjyskes 10 mænd overvinder Randers med 2-1

Sønderjyskes målfarlige angribere Anders K. Jacobsen og Haji Wright stod for målene for Haderslev-mandskabet og har dermed tilsammen scoret ni mål i sæsonens første seks kampe.

Et tidligt rødt kort til Sønderjyskes Victor Mpindi Ekani viste sig ikke at være kampafgørende, da Sønderjyske søndag slog Randers 2-1 på udebane.

Sejren betyder, at Sønderjyske nu har hentet 13 point og derfor blander sig i den absolutte top af Superligaen.

Omvendt ser det sort ud for Randers, der kun har fire point og dermed et stykke op til drømmen om top-6.

Første halvleg blev spillet i et højt tempo, og allerede efter otte minutter havde begge hold fået nettet til at blafre. Først scorede Sønderjyskes Anders K. Jacobsen, hvorefter Mathias Greve fra Randers to minutter efter udlignede.

Randers var stærkere i duelspillet og havde held med sine udfordringer, og fra det 27. minut fik Randers endda lov til at spille i overtal, da Sønderjyskes Victor Mpindi Ekani fik sit andet gule kort bare et minut efter det første.

På trods af udvisningen formåede Sønderjyske at bringe sig foran endnu engang. Målfarlige Haji Wright vristede sig i det 42. minut fri i en løbeduel og kunne let udplacere Patrik Carlgren i Randers-målet - stik imod spil og chancer.

Anden halvleg fortsatte med samme intensitet. Naturligt nok pressede Randers mest på mod Sønderjyskes decimerede mandskab, men efterhånden som minutterne gik, faldt tempoet.

Sønderjyske afviste på flot vis Randers' offensiv, selv om det til sidst i kampen brændte på.