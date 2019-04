Sønderjyske vinder i Horsens og åbner nedrykningsduel

Med nederlaget har østjyderne ét point ned til Sønderjyske på tredjepladsen i nedrykningspulje 1, hvor de to dårligste hold risikerer at kunne rykke ud.

AC Horsens missede søndag eftermiddag en matchbold for at overleve i Superligaen, da holdet tabte med 0-1 til ellers formsvage Sønderjyske på hjemmebane i Superligaens 31. spillerunde.

Horsens skal derfor sætte sin lid til, at Sønderjyske taber til Vejle i puljens sidste spillerunde. Hvis Sønderjyske spiller uafgjort, skal Horsens selv bruge point i kampen mod AGF for at undgå playoffkampe om at undgå nedrykning. Hvis Sønderjyske vinder, skal Horsens også selv vinde.

Uafgjort kunne næsten have været nok for Horsens i forhold til at sikre sig en ny sæson i Superligaen, men en fejl af målmand Matej Delac blev dyr for hjemmeholdet.

Det startede lovende på chancefronten på en solbeskinnet søndag i Horsens. Efter et halvandet minut steg Horsens' forsvarsspiller Søren Reese til vejrs efter et langt indkast, men hans hovedstød gik lige forbi mål.

Det blev dog en af kun få muligheder i første halvleg.

Herfra udviklede halvlegen sig nemlig til en lang opvisning i dueller på midten af banen og lange bolde frem mod angriberne kun afbrudt af lyden af dommerens fløjte, når han fløjtede ét af halvlegens 27 frispark.

Det gav få chancer, og pausestillingen var derfor 0-0.

Anden halvleg fortsatte, hvor første halvleg slap. Der gik knap 25 minutter af anden halvleg, før den første målchance kom.

Det var Sønderjyske-kanten Alexander Bah, der kom i en god position i Horsens-feltet efter en lang bold, men kantspillerens afslutning gik forbi mål.

Det lugtede af 0-0, men 12 minutter før tid gik det galt for Horsens.

Horsens-målmand Matej Delac sendte klodset en ripost ud i feltet, og så var det ingen sag for forsvarsspilleren Thomas Juel-Nielsen at score til 1-0 for Sønderjyske.

Hjemmeholdet pressede på for at få en vital udligning, men endte med et nederlag og blev derfor trukket yderligere ind i nedrykningsræset.