Sønderjyske vil undgå rollen som boksebold i Tjekkiet

Cheftræner Glen Riddersholm er ærgerlig over, at Sønderjyske skal en tur til Tjekkiet i tredje runde af Europa League-kvalifikationen.

Det afgøres over en enkelt kamp på grund af coronapandemien.

- Det er ærgerligt, at det bliver på udebane, men vi må tage det, der kommer fra bowlen, og vi tror på, at vi kan udrette noget på to gange 45 minutter, siger Riddersholm til klubbens hjemmeside.

Som dansk pokalvinder ved Sønderjyske, hvad det kræver at præstere over en enkelt kamp.

- Vi viste i pokalturneringen, at vi kan præstere godt i de her knald-eller-fald-kampe, og vi tager ikke til Plzen for at være boksebold, men vi tager derned for at vinde, siger træneren.

Sønderjyske kunne også have ramlet ind i Apoel, Galatasaray eller Bate Borisov, så vejen til gruppespillet ville uanset hvad blive vanskelig.

- Det var udelukkende gode modstandere, vi kunne møde, og Plzen er bestemt ikke i den lette ende.

- Det er et mandskab, der for kort tid siden var en målmandsfejl i overtiden fra at gå videre i Champions League-kvalifikationen mod AZ Alkmaar.

- Det er et topmandskab, vi skal op imod, men bolden er rund, og vi tror på os selv, lyder det fra Riddersholm.

Sønderjyske-sportschef Hans Jørgen Haysen ville også gerne have haft en hjemmekamp.

- For selv om der ikke må komme tilskuere, giver det bare noget ekstra at spille hjemme. Viktoria Plzen er et rigtig godt hold, og vi får vores at se til, men vi tager derned for at vinde og gå videre.

- Selv om vi nok har en mindre chance end dem, betyder det ikke, at vi ikke kan vinde, siger Haysen.

- Nu er vi med, hvor det er sjovt. Det var det at spille pokalfinale, og det er det her, hvor vi skal ud i Europa. Og det er vi først og fremmest glade og stolte over, siger han.

Kampen i tredje runde spilles 24. september.