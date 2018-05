Sønderjyske videre trods nederlag i Hobro

Det skyldes, at sønderjyderne hjemme vandt det første playoffopgør 1-0.

Nu venter den samlede vinder af opgøret mellem OB og AGF.

Her skal der spilles om at møde enten FC København eller FC Nordsjælland i et slag om plads i kvalifikationen til Europa League.

Hobro kan gå på sommerferie med en vished om, at der også i den kommende sæson skal spilles superligakampe i fjordbyen.

Hjemmeholdet var ellers blevet forstærket op til returopgøret, da holdets stjerneangriber Pål Alexander Kirkevold var tilbage i startopstillingen, efter at en skade holdt ham ude af det første opgør.

Hobro startede kampen med at presse gæsterne tilbage på banen, men det åbnede samtidigt også for sønderjydernes omstillinger.

På netop en omstilling efter et kvarters spil sendte Sønderjyskes kantspiller Simon Kroon bolden hen til Christian Jakobsen, der fra en fri position bagest i feltet scorede sikkert til 1-0.

Målet betød, at Sønderjyske trak sig længere tilbage på banen og overlod initiativet til hjemmeholdet, der dog ikke forstod at udnytte spilovertaget, og gæsterne var fortjent foran ved pausen.

Efter pausen kom Hobro ud med et voldsomt pres, der stressede gæsternes defensiv. Hobro jagtede udligningen, men i stedet var det Sønderjyske, der efter 56 minutter atter fik scoret.

Mikael Uhre spillede angrebskollegaen Mads Hvilsom fri i feltet, og den brandvarme angriber scorede sikkert til 2-0.

Hobro skiftede offensivt ud, og det betød, at angriberen Sebastian Grønning kom på banen efter 62 minutters spil, og minuttet senere havde han reduceret til 1-2.

Efter et hjørnespark opstod der klumpspil i gæsternes felt, og her kunne Grønning sætte sidste fod på bolden.

Målet ændrede kampen, og det var nu Hobro, der var farligst. Med 20 minutter igen fik nordjyderne fortjent udlignet til 2-2, da Pål Alexander Kirkevold scorede.

Seks minutter før tid fik Hobro så vendt kampen på hovedet.

Sebastian Grønning kom højest på et indlæg og scorede sit andet mål i kampen, og dermed var Hobro foran med 3-2 og manglede nu blot en enkelt scoring for at vinde sammenlagt.

Målet udeblev dog for hjemmeholdet.