Sønderjyske uddeler klø til grundspilsvinder på isen

Den plads er vigtig, da den giver hjemmebanefordel i en eventuelt syvende kamp i slutspillets kvartfinaleserie.

Rungsted havde allerede vundet grundspillet og skulle først sørge for, at ingen spillere pådrog sig skavanker, inden slutspillet begynder på fredag.

De nordsjællandske gæster tog ellers føringen efter bare to minutters spil, men da første periode var omme, førte sønderjyderne med 4-1. Den føring voksede til 6-2 efter anden periode, før gæsterne fik pyntet på resultatet i tredje periode.

Aalborg Pirates var sikker på at slutte grundspillet som nummer to. Muligvis derfor fik holdets stime på seks sejre i træk en ende, da udekampen mod ellers formsvage Rødovre Mighty Bulls blev tabt med 3-4 efter overtid. Her tog det blot 18 sekunder for Rødovre at score det afgørende mål.

Rødovres sejr ændrer ikke ved, at klubben slutter på ottendepladsen og er med i slutspillet på yderste mandat.

I en direkte duel om femtepladsen - og potentielt fjerdepladsen, hvis Sønderjyske havde kvajet sig - vandt Herning Blue Fox over Frederikshavn White Hawks efter straffeslag.

Den ordinære spilletid i Herning sluttede 5-5, selv om de nordjyske gæster undervejs førte både 3-1, 4-2 og 5-3.

Siden brændte frederikshavnerne alle sine tre straffeslag, og derfor kunne Markus Jensen til sidst sikre Herning sejren og en slutspilsduel mod Sønderjyske frem for Esbjerg.

Grundspillets nummer tre, Esbjerg Energy, vandt 4-2 hjemme over Odense Bulldogs. Det fynske hold misser som det eneste slutspillet, og holdets spillere kan derfor gå på sommerferie.