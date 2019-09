Sønderjyske-træner efter sejr: Vi skal blive skarpere

Sønderjyske hentede søndag den første sejr i landets bedste fodboldrække i mere end to måneder, da Brøndby blev sendt hjem med et 1-2-nederlag.

- Jeg er rigtig glad på mine spilleres og stabens vegne. Alle arbejder stenhårdt i hverdagen. Vi vandt fuldt fortjent, siger Riddersholm.

Selv om det kun er blevet til tre sejre i sæsonen, har sønderjyderne kun tabt to kampe. Det skyldes, at holdet fra Haderslev har spillet hele seks kampe uafgjort.

- Efter FC Midtjylland og FC København er vi det hold, der er sværest at slå. Men vi har desværre også spillet for mange uafgjorte kampe.

- Det er en konsekvens af, at vi har fokuseret meget på det defensive, siger Riddersholm.

Ovenpå sejren er træneren dog også selvkritisk i forhold til holdets offensive skarphed.

- Vi er nødt til at blive mere effektive offensivt, for vi kan ikke forvente at få lige så mange åbne chancer i hver kamp, som det var tilfældet mod Brøndby, siger cheftræneren.

Forsvarsspilleren Patrick Banggaard scorede til 2-0 efter et hjørnespark, hvor Brøndbys målmand Marvin Schwäbe tabte bolden ud af hænderne. Scoringen viste sig at blive afgørende, da Brøndby senere fik reduceret.

- Bolden landede ned foran mig, og så var jeg heldig at få skrabet den ind, siger Patrick Banggaard.

- Det er en dejlig følelse, når man kan hjælpe holdet på den måde, siger Banggaard.

- Det var en forløsning, for det var ved at være rigtig lang tid siden, at vi havde fået en sejr.

Forsvarsspilleren krydser fingre for, at sejren over Brøndby bliver et vendepunkt for Sønderjyske.

- Jeg håber, vi rammer en stime med sejre, for det er med sejre, at man rykker i tabellen, siger han.