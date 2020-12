Sønderjyske-træner blåstempler 2020: Vi er forud for planen

Selv om det søndag sluttede med et 0-1-nederlag til Randers, så er cheftræner Glen Riddersholm ovenud tilfreds med året, der gik.

Han mener blandt andet, at holdet er foran den plan, der er blevet lagt.

- Vi har leveret et stærkt 2020, og vi har leveret et stærkt efterår. Jeg er godt tilfreds med den måde, som vi - bortset fra det sidste resultat - har rundet 2020 af på, siger Riddersholm.

- Jeg har hele tiden troet på, at vi har en ressourcestærk gruppe af spillere, som der ligger et stort potentiale i, men jeg synes også, vi er forud for den plan, der er lagt.

- Jo længere tid, vi får lov til at arbejde og lære af de her erfaringer, vi går igennem sammen, jo stærkere bliver vi i fremtiden.

Sønderjyskes viceanfører, Pierre Kanstrup, snakker også varmt om 2020, som også har givet Sønderjyske-spillerne modet på mere.

- Jeg synes, at Sønderjyske som klub og hold har haft et rigtig fint 2020. Vi er blevet pokalmestre og har præsteret bedre end forventet i efteråret, siger Kanstrup.

- Det giver blod på tanden, og det skal vi selvfølgelig ud at følge op på i foråret.

I nederlaget mod Randers fik Sønderjyske sin topscorer Haji Wright udvist, og det ærgrede Kanstrup.

- Vi endte en mand i undertal, og så blev det lidt op ad bakke. Det er sværere at kreere noget, når man er en mand i undertal.

- Den ene mand, som vi kan have liggende oppe foran og true i Haji Wright, er et godt våben for os. Og det fik vi desværre ikke sat i værk, i og med at han røg ud.

- Vi har spillet dårligere kampe og vundet, og imod Randers spillede vi en okay kamp og tabte. Sådan er fodbold.