Sønderjyske-træner: Tydeligt vi ikke har vundet længe

- Det burde have givet os et fantastisk rygstød at komme foran. Det gav nærmest det modsatte. Da var det tydeligt at se, at vi ikke har vundet i lang tid, siger han.

Glen Riddersholm var tilfreds med indsatsen, indtil holdet bragte sig foran og mistede overtaget.

- Hele holdet hvilede ikke nok i sig selv, da vi kom på 2-1. Vi kan ikke spille på, at klokken tæller ned af sig selv. Lyngby skulle frem og presse, det kunne vi have udnyttet, siger Glen Riddersholm.

- Vi blev febrilske og hektiske. Det er måske meget naturligt, for det har gjort ondt på holdet, at vi kan se tilbage på et efterår, hvor vi kun kan bebrejde os selv for ikke at have point nok, siger Riddersholm.

Holdets kantspiller Christian Jakobsen oplevede også, at Sønderjyske mistede overtaget, efter at han havde bragt det foran 2-1.

- Vi kom ud med en god indstilling til kampen, men efter at vi kom foran, gik det den forkerte vej.

- Det kan godt være, det sad i baghovedet på folk, at det efterhånden er nogle kampe siden, vi har vundet, siger Christian Jakobsen.

Lyngbys cheftræner, Christian Nielsen, er dog ikke enig.

Han mener, at det var et formationsskifte fra 3-5-2 til 3-4-3 og en udskiftning fra Lyngbys side, der vendte kampen.

- Da Sønderjyske kom foran, var vi nødt til at satse endnu mere, så vi lavede både et formationsskifte og en udskiftning, som gjorde, vi spillede endnu mere offensivt, siger han.