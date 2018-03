Sønderjyske-træner: AaB-kamp var sidste sætbold

Nederlaget betyder, at nordjyderne skabte mere afstand mellem Sønderjyske og den top-6, der sikrer en plads i mesterskabsspillet.

Hullet på seks point betyder, at Sønderjyske-træner Claus Nørgaard ikke kigger op ad i tabellen, men nedad.

- Når man har leveret sådan, som vi har i en kamp, der nok var sidste sætbold, så skal det ikke have fokus.

- Vi skal have fokus på at få så mange point som muligt, så det ikke bliver kriminelt for os i nedrykningsspillet, siger Claus Nørgaard.

I seneste spillerunde tabte Sønderjyske ligeledes 0-1 til Silkeborg på Sydbank Park. Både Silkeborg og AaB blev ramt af en udvisning.

Sønderjyskes Emil Scheel havde forventet sig mere af de to seneste hjemmekampe.

- Det er ekstremt frustrerende. Vi havde gjort os forhåbninger om, at de to hjemmekampe her ville give en håndfuld point.

- Men nu må vi være realistiske og skrabe så mange point som muligt sammen, siger han.

Dermed regner den 27-årige midtbanespiller også med, at Sønderjyske skal kæmpe for at undgå nedrykning efter grundspillet.

- Lige nu ser det desværre sort ud, men det gør ikke pointene mindre vigtige. Tværtimod, siger offensivspilleren.

Der er tre kampe tilbage i grundspillet. Her skal Haderslev-holdet møde FC Helsingør, Lyngby og FC Midtjylland.