Sønderjyske-stopper med skarp kritik af ligastruktur

Resultatet betød, at sønderjyderne endte som nummer otte, og at holdet dermed endte i nedrykningspulje 2, hvor modstanderne er OB, Lyngby og Randers FC.

Før opgøret var temaet, at det i sidste ende kunne betale sig at tabe for Sønderjyske, da det ville sikre et bedre resultat i kampen om at undgå nedrykning.

Sønderjyskes forsvarsspiller Anders Egholm var efter kampen meget kritisk overfor ligastrukturen.

- Jeg synes, at det er latterligt, at vi som idrætsudøvere skal forholde os til, om det kan betale sig at tabe.

- Jeg synes, at journalisterne skal stille alle de kritiske spørgsmål til dem, der laver de regler, siger Anders Egholm.

Det var dog ikke et tema at tabe kampen, forsikrer angriberen Mads Hvilsom.

- Vi gik efter top-6. Vi vidste, at det ville være svært. Vi kunne prøve at vinde vores egen kamp, og vi satsede, hvad vi kunne, siger Mads Hvilsom.

Efter opgøret kaldte Sønderjyskes offensivspiller Christian "Greko" Jakobsen det for "latterligt", da han evaluerede nederlaget i et tv-interview med TV3 Sport.

- Det er til grin. Der er ikke så meget mere at sige. Det gør sgu ondt på stoltheden, synes jeg. Men man gør det bedste for klubben jo, siger han til tv-stationen.

Han blev spurgt, om Sønderjyske tabte kampen med vilje, hvilket han afviste at svare direkte på, men kaldte det igen for "til grin".

Senere var han kommet på andre tanker og fastslog i et interview med blandt andet Ritzau, at Sønderjyske til det sidste gik efter at vinde og komme med i mesterskabsslutspillet.

- Til sidst sendte vi fire mand frem, og vi kunne ikke bruge et point til en skid. Vi skulle have tre point med over, hvis vi endte i nedrykningsspillet, hvor vi dog helst ikke ville være, siger Christian "Greko" Jakobsen.

Hos FC Midtjylland var der naturligt glæde over sejren, der betyder, at FCM og Brøndby begge har 60 point i toppen inden mesterskabsspillet.

- Det vigtigste er de tre point. Det er dem, der tæller, og det er dem, vi er glade for.

- Dem tager vi med i landsholdspausen med en tro og en selvtillid, der er sindssyg vigtig, siger FCM-træner Jess Thorup.