Sønderjyske-sportschef om sag: Det er ren spekulation

- Det er vi selvfølgelig ærgerlig, overrasket og skuffet over. Det siger sig selv, når man ikke føler, der er noget, der skal undersøges ud fra, hvordan vi ved, at den kamp er afviklet.

- I alle kampe er der et eller andet, hvor vi gerne ville have haft, at spillerne gjorde noget på en måde i forhold til nogle ting i kampen, siger Sønderjyske-sportschef Hans Jørgen Haysen.

Efter kampen opstod der flere ting, som kastede et kritisk lys på Sønderjyskes afvikling af opgøret i sidste runde i grundspillet.

Tv-billeder antydede, at Sønderjyskes spillere ikke havde travlt med at løbe tilbage for at forsvare ved midtjydernes sene scoring, og nogle tweets fra klubben under og efter kampen var også iøjnefaldende.

Sønderjyske tweetede således på sin profil, at FCM's mål var det mindst irriterende, klubben har indkasseret i 89. minut. Man glædede sig samtidig over at komme i den mest fordelagtige pulje i nedrykningsspillet, hvilket også skete.

Disse tweets blev siden slettet, og Sønderjyske beklagede dem.

Efter kampen lagde Sønderjyske-spilleren Christian "Greko" Jakobsen i et tv-interview heller ikke skjul på, at han var træt af, at holdet var endt i en situation, hvor det kunne betale sig at tabe.

Christian "Greko" Jakobsen sagde ikke direkte, at Sønderjyske havde indkasseret et mål og tabt med vilje.

- Jeg så et hold, der spillede for at vinde og for at få et godt udgangspunkt i forhold til det ene eller det andet scenarie. Det gik vi efter.

- Jeg vil tro, jeg kan se nogle af de andre kampe igennem og så føle, at der er nogle, der gjorde et eller andet.

- Det er ren spekulation, og det kan jeg ikke tage alvorligt, siger Hans Jørgen Haysen om sagen.

Ifølge sportschefen, så har klubben allerede beklaget de forskellige tweets, mens udtalelserne fra Christian "Greko" Jakobsen må stå for spillerens egen regning.

Hans Jørgen Haysen erkender, at hele sagen er en belastning for Sønderjyske.

- Det er ridser i lakken på stoltheden og på æren, og det gør rigtig, rigtig ondt. Men det er ikke ridser i lakken på, hvordan vi ved, vi har ageret, siger sportschefen.