Sønderjyske-sportschef: Mit arbejde går rigtigt i gang nu

Begge dele er blevet en realitet i de seneste dage, og derfor kan klubbens sportschef nu endelig få mulighed for at sammensætte den trup, som cheftræner Glen Riddersholm skal disponere over i næste sæson.

Hans Jørgen Haysen er glad for, at klubben har fået en europæisk deltagelse med i hatten som gulerod i de kommende forhandlinger. Han ved, at han nu kommer til at få travlt.

- Min tid går rigtig i gang nu i forhold til at få de her ting på plads hen mod næste sæson, siger sportschefen.

Flere vigtige spillere som Johan Absalonsen og Sebastian Mielitz står foran kontraktudløb, og det er blandt andre dem, Hans Jørgen Haysen skal snakke fremtid med. Men han vil også kigge rundt efter nye spillere.

- Det bliver både og. Vi har jo sagt, at vi vil vente med at snakke, af den simple årsag at vi har sindssygt meget respekt for vores økonomi, og det skal vi have, siger Haysen.

Ligesom mange andre fodboldklubber har coronakrisen taget hårdt på klubbens økonomi, men Hans Jørgen Haysen er fortrøstningsfuld.

- Vi kæmper også en kamp på de indre baner i forhold til vores sponsorer. Heldigvis er der rigtig stor positivitet i, at de vil støtte op, men man ved også, at de er ramte.

Han lægger dog ikke skjul på, at Sønderjyske kommer til at forsøge at gøre aktivt brug af transfervinduet.

- Vi går klart efter at gøre så meget som muligt, lyder det fra sportschefen.

Sidste sommer var Sønderjyske ganske aktiv og hentede syv nye spillere i transfervinduet.