Sønderjyske slår endelig OB og bliver i Superligaen

Samtidig lykkedes det også endelig for Sønderjyske at besejre OB igen. Det var ikke sket siden slutningen af april 2018.

Svenske Emil Holm brød den negative stime for Sønderjyske med et flot langskudsmål i anden halvleg, hvor også det andet mål faldt.

Trods nederlaget har OB fin afstand til bunden. Der er syv point ned til Lyngby og 12 point tilbage at spille om.

Allerede tidligt i opgøret stod det klart, at der trods sikker afstand til nedrykningsstregen ikke blev gamblet hos nogen af holdene, der begge stillede op med fem forsvarsspillere.

Spillet var langsomt, og der var ikke villighed til at skabe overtal i nærheden af modstanderens felt hos hverken Sønderjyske eller OB.

Derfor opstod der heller ikke en eneste stor chance i de første 45 minutter, hvor OB-angriberen Bashkim Kadrii havde det bedste forsøg fra kanten af feltet.

Til gengæld ændrede kampen fuldstændig karakter efter pausen.

Begge hold havde store chancer i de indledende minutter, men det var først efter en times spil, at et forrygende langskud fra den svenske forsvarsspiller Emil Holm strøg i mål til sønderjysk føring.

Efterfølgende formåede OB at lægge et solidt pres.

Otte minutter før tid fik udeholdet også skovlet bolden i mål efter et hjørnespark. Men dommer Jakob Kehlet underkendte scoringen for et frispark i en klump af spillere.

Sønderjyske red stormen af, og i overtiden lukkede Emil Frederiksen kampen, da han med en afslutning fra venstre side af feltet scorede til 2-0.