Sønderjyske slår Horsens og generobrer Europa-plads

Sønderjyske havde heldet med sig, da klubben torsdag fik alle tre point med hjem fra sit besøg i Horsens.

Haderslev-klubben slog AC Horsens 2-1 i Superligaens næstsidste spillerunde.

Et stort drop fra ACH-målmand Matej Delac blev udslagsgivende og hjalp et Sønderjyske-hold, der ellers havde svært ved at få spillet til at fungere.