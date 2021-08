Sønderjyske sender tidligere anfører på leje i Sundby

Fredag har Sønderjyske valgt at udleje Pierre Kanstrup til Fremad Amager i resten af denne sæson.

Fremad Amager spiller i den næstbedste danske fodboldrække og har hjemmebane i Sundby Idrætspark.

Sønderjyske-direktør Jonas Lygaard takker Pierre Kanstrup for indsatsen i klubben, hvor det er blevet til 179 kampe.

- Kanstrup har haft en flot karriere i Sønderjyske, hvor han har spillet i to omgange, men på det seneste er han gledet længere væk fra holdet og har fået begrænset med spilletid.

- Nu skifter han til en klub, hvor han kan få en mere afgørende rolle, og vi takker ham mange gange for indsatsen i Sønderjyske og ønsker ham alt det bedste fremover, siger Jonas Lygaard til klubbens hjemmeside.

Pierre Kanstrup ser generelt tilbage på en god tid i Sønderjyske, hvor han har kontraktudløb i vinteren 2022.

- Tiden er desværre slut for mig i Sønderjyske. Jeg har været meget glad og stolt over at trække den lyseblå trøje over hovedet. Jeg har virkelig nydt at komme i klubben i så mange år.

- En kæmpe tak til de mange gode holdkammerater og venner, der er og har været i Sønderjyske, og også til de trænere, jeg har haft. Og til de lyseblå fans: Bravo for den indsats, I leverer hver eneste gang, siger Pierre Kanstrup.

Sønderjyske meddelte fredag også, at klubben har solgt Emil Holm til italienske Spezia. Men Sønderjyske lejer samtidig den 21-årige svensker for resten af sæsonen.

Sønderjyske og Spezia , der blev nummer 15 i Serie A i sidste sæson som oprykker, har samme amerikanske ejer.

Det er baggrunden for, at Emil Holm bliver udlejet til Sønderjyske, der har Spezia som samarbejdsklub.

- Nu får han knap et år mere i Superligaen til at fortsætte sin gode udvikling, og så er han forhåbentligt helt klar til Serie A næste sommer.

- Vi glæder os over, at vi hjælper en ung spiller videre til en af de største ligaer i Europa og samtidig kan råde over ham i resten af indeværende sæson, siger Jonas Lygaard.

Emil Holm, der kom til klubben i januar, har foreløbig spillet 24 kampe for Sønderjyske.