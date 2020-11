Sønderjyske sejrer i Horsens og topper Superligaen

Med sejren kan Sønderjyske glæde sig over at ligge nummer et i Superligaen med ét point ned til nærmeste forfølger, de forsvarende mestre fra FC Midtjylland.

Horsens derimod ligger sidst med bare to point på kontoen. Holdet kan dog trøste sig med en fin indsats i især første halvleg, hvor man i lange perioder var det bedst spillende hold.

Målene blev sat ind af topscorer Haji Wright, formstærke Alexander Bah og midtbanespilleren Victor Ekani, der var nyt navn i startopstillingen.

Det var ikke til at se i kampens begyndelse, at Horsens er bundhold, mens Sønderjyske ligger til i toppen. Det gulklædte mandskab viste nemlig god energi og stor fysisk tilstedeværelse.

På trods af det spillemæssige overtag til hjemmeholdet lykkedes det alligevel Sønderjyske at få prikket bolden i mål. I det 21. minut fik Victor Ekani bolden på en kontra og skød på flot vis kuglen i mål lidt uden for feltet.

Herefter faldt niveauet og intensiteten, og derfor kunne Sønderjyske gå til pause med en ufortjent føring.

Efter pausen bar kampen stadig præg af at være meget fysisk betonet. Begge hold gav alt i hver eneste duel.

I det 68. minut fordoblede Alexander Bah Sønderjyskes føring med en flad afslutning uden for feltet, og herefter lignede Horsens et hold, der havde svært ved at få spillet til at fungere.

Til sidst satte angriberen Haji Wright dødsstødet ind, da han scorede sit sjette sæsonmål og gjorde det til 3-0.