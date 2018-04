Sønderjyske samler brødrepar på isen for første gang

- Jeg er rigtigt glad for at få fornyet min kontrakt med to år og glæder mig til at komme i gang igen efter en uheldig afslutning på sæsonen.

- Og så er det vildt fedt at skulle spille på hold med sin bror. Vi har aldrig haft chancen for det, så det ser jeg meget frem til, siger Daniel Galbraith til klubbens hjemmeside.

Daniel Galbraith blev i slutspillet ramt uheldigt af et slagskud i ansigtet, hvilket betød, at han var ude i resten af sæsonen.

Sønderjyske-sportschef Kim Lykkeskov er lettet over at få forlænget med backen.

- Daniel hører til i Sønderjyske, og jeg var aldrig i tvivl om, at vi fik en aftale på plads. Han besidder vores dna og har de rigtige dyder.

- En sand kriger, som altid tænker på holdet frem for sig selv, siger sportschefen.

Efter et ophold i svensk juniorhockey kom sønderjyden Daniel Galbraith i 2011 hjem til Sønderjyske, hvor han nu er klar til sin ottende og niende sæson i lyseblåt.

- Han kommer til at få et stort ansvar i næste sæson, og det er jeg overbevist om, at han kommer til at løse rigtigt fint, siger Kim Lykkeskov.