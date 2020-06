Sønderjyske rykker fra Lyngby med sejr over nedrykkere

Silkeborg spillede fint med i hele kampen, og det endda uden anfører Mads Emil Madsen, som er blevet solgt, og derfor var han ikke med.

En sen scoring gjorde udslaget for Sønderjyske, som med sejren har tre point ned til Lyngby og en bedre målscore.

Sønderjyske har på andenpladsen to kampe tilbage i nedrykningsspillets pulje 1, mens Lyngby på tredjepladsen har tre og mandag gæster OB.

Nummer tre i puljen skal ud i playoffkampe om at undgå nedrykning.

Sønderjyske startede kampen bedst og fik sat gæsterne under pres, og defensivspilleren Eggert Jonsson kom tidligt i kampen til en stor chance for hjemmeholdet, men headede forbi mål.

Silkeborg kom undervejs i halvlegen langt bedre med og kom til et par ganske fine muligheder, men mål blev det ikke til før pausen.

Fra anden halvlegs start var det fortsat jævnbyrdigt, og det var ikke til at se, at der stod en masse på spil for hjemmeholdet, mens gæsterne ikke har mere at spille for i denne sæson.

De helt store chancer på den regnvåde bane udeblev, men efter 83 minutter endte et hjørnespark i hovedet på den indskiftede Sønderjyske-angriber Christian Jakobsen, som headede bolden i nettet.

Sønderjyske fik dermed også en god optakt til onsdagens finale i Sydbank Pokalen, hvor klubben møder AaB i Esbjerg.