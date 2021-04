Sønderjyske-profil om Lyngby: Vi er bedre mand for mand

Sønderjyske skal på onsdag op mod et formstærkt Lyngby-mandskab i en direkte duel mellem to hold, der i øjeblikket kæmper for at undgå nedrykning fra Superligaen.

Da de to hold senest stod over for hinanden vandt Lyngby med 1-4 i Haderslev, men Sønderjyske-anfører Pierre Kanstrup tror på en anden udgang i næste uge.