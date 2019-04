Sønderjyske-profil krydser fingre for hjælp fra AGF

Derfor håber Sønderjyske-profilen Johan Absalonsen på hjælp fra AGF, der samtidig møder Horsens på hjemmebane.

- Vi holder hovedet højt og jager de point, vi kan jage. Og så krydser vi fingre for, at AGF vil hjælpe os. Vi skal ud og kæmpe for vores liv. Og så vil vi selvfølgelig være nysgerrige på kampen i Aarhus, siger han til Jyllands-Posten.

33-årige Absalonsen, der tidligere har spillet i blandt andet Horsens, har dog først og fremmest fokus på Haderslev-klubbens eget opgør.

Og det er en spændt flok Sønderjyske-spillere, der går ind til kampen.

- Vi har brugt meget tid på at tale om det i truppen, og folk har sat ord på de tanker og følelser, der er omkring denne kamp. Det er min klare erfaring, at jo mere ærlige vi er over for hinanden, desto bedre kommer vi videre, siger han.

Sønderjyske-træner Glen Riddersholm gider ikke at bruge energi på at tænke på kampen, der finder sted simultant på Ceres Park i Aarhus.

- Vi kender godt alle de mulige scenarier, men der er en kamp i Aarhus, vi ikke kan kontrollere. Derfor gør vi klogest i at levere en ordentlig præstation selv, på den måde øger vi bedst mulighederne for at få en sejr, siger han til JydskeVestkysten.

AGF er allerede sikker på førstepladsen i puljen og skal dermed spille playoffkampe om en plads i Europa League-kvalifikationen.

Andenpladsen i puljen giver også adgang til kampene om Europa League. Holdet, der ender på tredjepladsen, skal ligesom Vejle, Vendsyssel og Hobro spille knockoutkampe om at undgå nedrykning.

Kampene i Haderslev og Aarhus fløjtes i gang klokken 14.